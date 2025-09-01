Президент Монголии сообщил о сотрудничестве с РФ и КНР по проекту газопровода

Взаимодействие с российскими и китайскими партнерами происходит также в транспортной и туристической сферах, отметил Ухнаагийн Хурэлсух

УЛАН-БАТОР, 1 сентября. /ТАСС/. Монголия активно сотрудничает с Россией и Китаем в реализации крупных автодорожных, железнодорожных, энергетических и туристических проектов, а также проекта газопровода. Об этом сообщил глава монгольского государства Ухнаагийн Хурэлсух на заседании стран - наблюдателей ШОС.

"Наша страна ставит цель - стать важным центром региональной торговли, инвестиций, транспорта и логистики, "Транзитной Монголией", и активно сотрудничает с РФ и КНР в реализации крупных автодорожных, железнодорожных, энергетических и туристических проектов, а также проекта газопровода", - цитирует Ухнаагийн Хурэлсуха его пресс-служба.

Хурэлсух также планирует встретиться с главами государств - членов ШОС и стран - партнеров по диалогу. Ожидаются двусторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и участие второго сентября в седьмой трехсторонней встрече глав государств России, Китая и Монголии.

Монголия является наблюдателем в ШОС с 2004 года. Страны-наблюдатели могут с согласия членов ШОС присутствовать на заседаниях органов альянса и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня без права принятия решений.