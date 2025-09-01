Газета отмечает, что тротил используют для взрывных работ при добыче ресурсов, необходимых для строительства

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Вооруженным силам США не хватает тротила из-за прекращения поставок из других стран и отправки Киеву старых боеприпасов, которые перерабатывались для изготовления этого взрывчатого вещества. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По ее данным, ранее у США было два источника получения тротила. Одним из них была переработка старых боеприпасов, вторым - импорт преимущественно из России, Китая, Польши и Украины. После 2022 года правительство США приняло решение сохранять старые боеприпасы для отправки их на Украину, что лишило страну этого источника взрывчатого вещества. После начала украинского конфликта Польша стала единственным разрешенным поставщиком тротила для Пентагона, однако большая часть произведенного в стране вещества также отправляется на Украину, отмечает издание. Россия и Китай, утверждают источники издания, прекратили свои поставки тротила в США.

Газета отмечает, что тротил используют для взрывных работ при добыче ресурсов, необходимых для строительства, поэтому нехватка взрывчатого вещества может привести к замедлению реализации строительных проектов в стране. По сведениям издания, последний завод по производству тротила в США закрылся в середине 1980-х годов прошлого века. К концу 2028 года власти планируют построить и запустить новый завод по производству взрывчатого вещества в штате Кентукки за $435 млн. Также газета сообщила, что на фоне нехватки тротила США уже нашли альтернативное взрывчатое вещество - пентрит. Его производят на трех предприятиях в Соединенных Штатах, но пока непонятно, насколько быстро они могут нарастить производство для нужд американских вооруженных сил.