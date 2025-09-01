Ситуация с ценами на бензин в России

Кроме того, вице-премьер поручил провести дополнительный анализ причин в разнице цен на нефтепродукты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Республике Крым

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести анализ высокой разницы цен на нефтепродукты на частых автозаправочных станциях (АЗС) на Дальнем Востоке относительно розничных цен на АЗС группы ННК. Это следует из протокола совещания у вице-премьера от 25 августа (есть у ТАСС).

"ФАС России (М.А.Шаскольскому) провести анализ высокой разницы цен на нефтепродукты на частных автозаправочных станциях Дальневосточного федерального округа относительно розничных цен на автозаправочных станциях группы ННК", - говорится в документе.

Кроме того, Новак поручил ФАС провести дополнительный анализ причин в разнице цен на нефтепродукты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Республике Крым.

Также вице-премьер поручил Минэнерго и нефтяным компаниям принять дополнительные меры по стабилизации ситуации с обеспечением моторным топливом потребителей Дальневосточного федерального округа. Кроме того, Новак поручил Минтрансу, Минэнерго совместно с РЖД обеспечить бесперебойную поставку моторного топлива потребителям Дальневосточного федерального округа в период проведения Восточного экономического форума 2025. Срок исполнения поручения - 2 сентября.