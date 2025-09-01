Экономика замедляется темпами быстрее, чем ожидали, отметил источник

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета России в 2025 году может превысить заложенный показатель 1,7% ВВП. Об этом сообщил журналистам источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок.

"По дефициту мы уже пересмотрели, чуть побольше он стал - 1,7% ВВП. Возможно, будет чуть побольше. Имею в виду, что все-таки охлаждение идет, экономика замедляется темпами быстрее, чем ожидали. <...> Возможно, будет выше 1,7%", - сказал он.

Источник отметил, что если ранее темпы роста экономики РФ ожидались на уровне 1,5%, то сейчас уже - 1,2% рост ВВП. "Соответственно, и ресурсная база тоже сжимается, поэтому будем мобилизовывать ресурсы в текущем году и, соответственно, будем готовить исходя из этого бюджет на следующий год", - подчеркнул он.

В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменениях в показателях федерального бюджета на 2025 год. Согласно тексту закона, доходы бюджета РФ в 2025 году составят 38,5 трлн рублей, или 17,4% ВВП, что на 4,4% (или на 1 789,9 млрд рублей) меньше по сравнению с ранее установленной суммой. Расходы бюджета составят 42,298 трлн рублей. Дефицит бюджета ожидается на уровне 3,8 трлн рублей, или 1,7% ВВП.