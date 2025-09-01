Опция доступна для держателей брокерских и индивидуальных инвестиционных счетов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Брокер "Т-инвестиции" запустил торги американским долларом на внебиржевом рынке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале "Т-инвестиций".

"Опция доступна для держателей брокерских и индивидуальных инвестиционных счетов. Статус квалифицированного инвестора или дополнительное тестирование не требуются", - отмечается в сообщении.

Ранее в связи с введением США ограничительных мер в отношении Московской биржи было приостановлено проведение биржевых торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро.