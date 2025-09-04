Бизнес-диалог "Россия – АСЕАН". Видеотрансляция

ТАСС/Росконгресс

В рамках Восточного экономического форума проходит бизнес-диалог "Россия – АСЕАН". Эксперты обсуждают, какие шаги предстоит предпринять для наполнения практическим содержанием новой стратегической программы сотрудничества Россия – АСЕАН до 2035 года, что нужно учитывать при формировании общих подходов к вопросам функционирования рынков товаров и услуг, продвижения инноваций, привлечения инвестиций в российские арктические и дальневосточные проекты, а также какие практические меры нужно принять, чтобы обеспечить стабильность цепочек производства и поставок продукции, преодоления сложностей в области финансовых расчетов.

Модератором дискуссии выступает президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.