Он составил 143,5 трлн рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в августе 2025 года составил 143,5 трлн рублей, что на 3,69% меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

При этом, по данным Мосбиржи, объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в августе составил 3 трлн рублей. Среднедневной объем торгов - 111,2 млрд рублей.

Объем торгов облигациями достиг 2,7 трлн рублей без учета однодневных облигаций. Среднедневной объем торгов - 99,4 млрд рублей. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,5 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 293 млрд рублей.

На срочном рынке объем торгов достиг 9,8 трлн рублей. Среднедневной объем торгов составил 363,2 млрд рублей. Объем торгов на денежном рынке составил 113,2 трлн рублей, среднедневной объем операций - 4,2 трлн рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом достиг 54,6 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия - 49,6 трлн рублей.