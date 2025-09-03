ТАСС/Росконгресс

В рамках Восточного экономического форума проходит дискуссия о потенциале малого предпринимательства на Дальнем Востоке. Эксперты обсуждают, какие дополнительные меры поддержки МСП помогут масштабированию малого бизнеса, как малый бизнес адаптируется под изменения закона, какие программы поддержки МСП доказали свою эффективность, а также какие перспективы развития для малого бизнеса с учетом особенностей расположения макрорегиона существуют в ДФО.

Модератором беседы выступает управляющий директор ДОМ.РФ Александр Аксаков.