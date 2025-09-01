К программам целевого обучения "Россетей" присоединятся более 400 студентов

Также группа при НИУ "МЭИ" реализует проект "Энергокружки", ориентированный на школьников

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Каждый год подготовку по программам целевого обучения с последующим трудоустройством в компаниях группы "Россети" проходят порядка 2 тыс. человек. В этом году к ним присоединятся более 400 студентов. Об этом сообщила компания по итогам торжественного мероприятия, посвященного Дню знаний в НИУ "МЭИ", в котором принял участие первый заместитель генерального директора ПАО "Россети" Андрей Муров.

"Группа "Россети" сотрудничает более чем с 300 ссузами и вузами России, среди которых ведущие отраслевые университеты - НИУ "МЭИ", ИГЭУ и КГЭУ. Компания содействует развитию учебных программ, организует практику учащихся и работу на энергообъектах студенческих отрядов. Такое сотрудничество способствует подготовке квалифицированных специалистов для сетевого комплекса, а также укреплению кадрового потенциала всей электроэнергетики", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что одним из приоритетов совместной работы является развитие целевого обучения. "Каждый год подготовку по таким программам с последующим трудоустройством в компаниях группы "Россети" проходят порядка 2 тыс. человек. В этом году к ним присоединятся более 400 студентов", - уточнили в компании.

Кроме того, группа "Россети" при НИУ "МЭИ" реализует проект "Энергокружки", ориентированный на школьников. Он позволяет не только повысить интерес к физике, но и увеличить количество учащихся, выбирающих этот предмет для сдачи госэкзаменов и последующего поступления в вузы и ссузы, отметили в компании. В новом учебном году планируется открыть более 160 энергокружков, в которых будут заниматься свыше 3 тыс. ребят.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.