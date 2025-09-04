"Как обеспечить создание инновационных отечественных препаратов". Видеотрансляция

На площадке Восточного экономического форума проходит сессия "Лекарственная безопасность: как обеспечить создание инновационных отечественных препаратов". Модераторами выступают советник генерального директора АНО "Инновационный инжиниринговый центр" Олег Лавров и депутат, член комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья Александр Петров.
Участники дискуссии ответят на следующие вопросы:
- Что может способствовать развитию приоритетных технологий и обеспечению лекарственной безопасности для прорыва в фарминновациях?
- Какие шаги необходимо предпринять для кооперации государства, науки и индустрии в целях формирования национального портфеля перспективных фарминноваций?
- Как практики интеграции государства и институтов развития способствуют формированию системной поддержки создания инновационных лекарственных препаратов по полному циклу на линиях собственной разработки?
- Какие конкретные результаты может обеспечить подобный опыт?
- Как использовать потенциал ДФО и сформировать новые точки роста для развития и трансфера фарминноваций?