5 сентября, 02:00
Онлайн

"Как обеспечить создание инновационных отечественных препаратов". Видеотрансляция

ТАСС/Росконгресс

На площадке Восточного экономического форума проходит сессия "Лекарственная безопасность: как обеспечить создание инновационных отечественных препаратов". Модераторами выступают советник генерального директора АНО "Инновационный инжиниринговый центр" Олег Лавров и депутат, член комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья Александр Петров.

Участники дискуссии ответят на следующие вопросы:

  • Что может способствовать развитию приоритетных технологий и обеспечению лекарственной безопасности для прорыва в фарминновациях?
  • Какие шаги необходимо предпринять для кооперации государства, науки и индустрии в целях формирования национального портфеля перспективных фарминноваций?
  • Как практики интеграции государства и институтов развития способствуют формированию системной поддержки создания инновационных лекарственных препаратов по полному циклу на линиях собственной разработки?
  • Какие конкретные результаты может обеспечить подобный опыт?
  • Как использовать потенциал ДФО и сформировать новые точки роста для развития и трансфера фарминноваций?
Теги:
РоссияВосточный экономический форум