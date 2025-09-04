"Как обеспечить создание инновационных отечественных препаратов". Видеотрансляция

ТАСС/Росконгресс

На площадке Восточного экономического форума проходит сессия "Лекарственная безопасность: как обеспечить создание инновационных отечественных препаратов". Модераторами выступают советник генерального директора АНО "Инновационный инжиниринговый центр" Олег Лавров и депутат, член комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья Александр Петров.

Участники дискуссии ответят на следующие вопросы: