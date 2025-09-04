На площадке Восточного экономического форума прошла сессия "Российский автопром: путь к технологическому суверенитету?". Модератором выступил руководитель направления по оказанию услуг консалтинга, технологий и транзакций предприятиям промышленного производства, автомобилестроения и транспорта Группы компаний Б1 Андрей Томышев.
Участники дискуссии ответили на следующие вопросы:
- Какова роль восточных партнеров в развитии автомобильной промышленности?
- Как обеспечить инвестиционную привлекательность для зарубежных компаний при сохранении технологического суверенитета?
- Каковы перспективы построения цепочек поставок в отрасли в опоре на суверенных поставщиков комплектующих и материалов для автопрома?
- Каковы перспективы развития транспорта с альтернативными силовыми установками, новых услуг мобильности?
- Какова роль восточных регионов России в формировании нового облика российского автопрома?