На площадке Восточного экономического форума прошла сессия "Качество школьного образования: разговор о важном". Модератором выступил исполнительный директор Фонда развития физтех-школ Андрей Богданов.
Участники дискуссии ответили на следующие вопросы:
- Как учесть запрос общества на повышение качества школьного образования?
- Какими инструментами можно измерить индекс оценки качества школьного образования?
- Какие условия необходимо создать для развития индивидуальных способностей и талантов каждого школьника для осознанного выбора профессии?
- Как меняются требования к профессиональной роли учителя?
- Как улучшить социально-образовательную среду в школе?
- Как перезагрузить систему управления качеством образования в каждом регионе?