Процесс начнется в ближайшие дни

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Ozon собирается запустить процедуру регистрации юридического лица в России в ближайшие дни, сообщила компания по итогам внеочередного общего собрания акционеров.

"Компания запустит процедуру регистрации юридического лица в Российской Федерации в ближайшие дни", - сказано в сообщении.

Все вопросы, вынесенные на собрание, были приняты необходимым числом голосов акционеров.

В частности, утверждение новой организационно-правовой формы компании в России, определение размера ее уставного капитала, утверждение устава, который будет действовать в РФ после завершения редомициляции, и предоставление совету директоров полномочий на осуществление определенных действий, связанных с редомициляцией, отметили в Ozon.

Решение о смене юрисдикции и переезде с Кипра в Россию акционеры Ozon приняли на общем собрании 27 декабря 2024 года. В России компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области в форме Международной компании Публичного акционерного общества "Озон" (МКПАО "Озон").