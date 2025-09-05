ТАСС/Росконгресс

На площадке Восточного экономического форума проходит сессия "Арктика: информационная политика". Модератором выступает первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким.

Участники дискуссии ответят на следующие вопросы:

Как сделать Арктику "близкой и узнаваемой" для широкого круга граждан и точкой притяжения для молодежи?

Какими сегодня видятся инструменты формирования устойчивого общественного интереса к Арктике через культуру, просвещение, науку, образование, кино, телевидение и медиа?

Что необходимо для закрепления образа Арктической зоны как неотъемлемой части национальной идентичности?

В рамках встречи выступит генеральный директор информационного агентства России ТАСС Андрей Кондрашов.