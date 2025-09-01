Компания AB InBev Efes объявила о смене названия на "Напитки вместе"

Портфель компании включает более 50 брендов пива, сидра, а также безалкогольных напитков

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пивоваренная компания AB InBev Efes объявила о смене коммерческого обозначения на "Напитки вместе" и представила обновленный логотип.

"За новым именем остаются та же команда, те же высокие стандарты и сильный портфель брендов. Переход на новое наименование пройдет максимально гладко и не отразится на бизнес-процессах. Мы продолжаем выполнять все текущие обязательства перед государством, потребителями, партнерами и сотрудниками", - заявил генеральный директор AB InBev Efes Николай Тюрников, слова которого приводятся в сообщении компании.

Портфель компании "Напитки вместе" включает более 50 брендов пива, сидра, а также безалкогольных напитков в категориях лимонадов, холодных чаев и энергетиков.

Изменение коммерческого обозначения и логотипа не окажет влияния на портфель брендов, доступность продукции для потребителей и партнеров и бизнес-процессы, подчеркнули в компании.