Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

МОСКВА, 1 сентября /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 1 сентября снизился на 0,43% - до 2 886,97 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,55% - до 1 130,8 пункта.

Курс юаня опустился на 2 коп. - до 11,22 руб.

"Индекс Мосбиржи начал неделю сдержанной динамикой, курсируя недалеко от 2 900 пунктов. Инвесторы ждут новостей из Китая, где с официальным визитом находится президент России Владимир Путин, вероятно заключение соглашений в энергетической сфере. В то же время в отношении продолжения переговорного процесса по Украине по-прежнему сохраняется неопределенность, что сдерживает основную массу покупателей", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

"Во второй половине дня в лидеры роста на Московской бирже вышли акции "Русгидро" (+1,88%), "Полюса" (+,76%), ПИК (+1,02%) и "Северстали" (+0,94%). В лидерах снижения оказались бумаги "Магнита" (-3,83%), "Мечела" (-2,95%), "Алросы" (-1,79%) и "Селигдара" (-1,52%)", - отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам доллара и юаня на 2 сентября - 81 руб. и 11,3 руб. соответственно. Индекс Мосбиржи ожидается на уровне 2 850-2 950 пунктов.

По оценкам Freedom Finance Global, во вторник индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 850-2 950 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня - 80-82 руб., 93-95 руб. и 11-11,5 руб. соответственно.