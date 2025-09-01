Врио главы отметила, что в регионе активно развивается и транспортная логистика, в том числе с применением беспилотных технологий

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Развитие нефтяной промышленности и теплоэнергетики остаются ключевыми точками роста для Ненецкого автономного округа (НАО). Такое мнение журналистам на открытии выставки "Регионы-2030. Платформа будущего" в Национальном центре "Россия" выразила врио главы НАО Ирина Гехт.

"Если говорить о точках роста региона, то, конечно, мы связываем их с развитием нефтяной промышленности. И с теми технологиями, которые сегодня применяются на месторождениях. Они очень активно внедряются и в повседневную жизнь - это касается и теплоэнергетики, и малой энергетики", - сказала она.

Кроме того, Гехт отметила, что в регионе активно развивается и транспортная логистика, в том числе с применением беспилотных технологий. "Что очень важно в округе - применение беспилотных транспортных судов. Сегодня соответствующие работы уже ведутся, и надеюсь, что в ближайшие годы появится возможность доставки грузов в отдаленные территории округа", - добавила врио главы НАО.

Отдельным направлением развития округа Гехт назвала и повышение качества жизни населения, включающее как применение технологий в образовании, так и развитие медицины. "Это и дистанционные технологии образования, которые мы реализуем вместе со Сбербанком, и новая школа "Старт-21", которая появится в округе. Это и телемедицина, и стандарты арктической медицины, которые позволят с помощью дистанционного мониторинга следить за здоровьем наших граждан. Это те технологии, которые сегодня уже внедряются в округе", - подчеркнула Гехт.

Открытие выставки

На выставке "Регионы-2030. Платформа будущего" Ненецкий автономный округ представил свой интерактивный стенд, на котором отражена как самобытная культура региона, так и современные технологии. "Я восхищаюсь тем потенциалом, который есть в нашей стране. И очень важно, чтобы его увидели наши дети - какая культура, какие традиции и какой потенциал есть в каждом из наших регионов", - сказала Гехт на торжественной церемонии открытия выставки в Национальном центре "Россия".

Так, на стенде НАО представлен и интерактив для детей - "Сердце Арктики". "Приложив руку к "Сердцу Арктики", можно оживить стенд, и нерпа, которая здесь живет, проплывет по всему стенду. А ребенок получит для этого свое арктическое сердечко. <…> На нашем стенде <…> [представлен] и натуральный ягель, и прекрасная музыка, и, на самом деле, вот это ощущение умиротворения и гармонии с природой", - добавила Гехт.