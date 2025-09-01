Этот участок является частью транспортного коридора "Север - Юг"

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Строительством железнодорожного участка Решт - Астара в Иране, который является частью международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг", будут заниматься российские компании. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в эфире телеканала "Россия-1".

"Конечно, для нас важно вот это соединение в Иране построить, Решт - Астара так называемый, железнодорожный маршрут. Коллегам надо окончательно определить трассировку, нужно начать работать, собственно говоря, по выкупу земельных участков, - сказал он. - Строить будут российские компании".

О проекте

В 2023 году Россия и Иран заключили в рамках проекта "Север - Юг" соглашение о совместном строительстве 160-километрового участка дороги Решт - Астара между Азербайджаном и Ираном, который обеспечит сквозной проезд к портам Персидского залива. Общая стоимость проекта составляет €1,6 млрд. Согласно документу, Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали в апреле текущего года заявлял, что железная дорога Решт - Астара может быть построена не ранее чем через три-четыре года.