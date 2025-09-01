Никитин: Россия обсудила вопросы развития морского сообщения с Индией и Турцией

Президент РФ Владимир Путин встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и индийским премьер-министром Нарендрой Моди на полях саммита ШОС

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Тема развития морского сообщения обсуждалась на переговорах президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в комментарии телеканалу "Россия-1".

"Мы в рамках двусторонней встречи с Индией обсуждали вопросы развития морского сообщения, вопросы развития коридора «Север - Юг». Оба лидера подтвердили намерение и дальше двигаться по увеличению грузооборота. То же самое с Турцией", - сказал он.

Никитин добавил, что с Турцией Россия также поднимала вопросы автомобильного сообщения, есть точки роста. "Это, конечно, увеличение доли российских перевозчиков во общем объеме перевоза грузов между Россией и Турцией. А также вопросы, связанные с развитием грузового морского сообщения", - заключил глава Минтранса.