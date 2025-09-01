Президент Бразилии также намерен обсудить возможность общей реакции объединения на тарифные меры США

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва продолжает подготовку к внеочередному саммиту БРИКС в формате видео-конференц-связи. Он намерен высказать участникам сообщества предложения по реформе Всемирной торговой организации, сообщил телеканал CNN Brasil.

По его информации, Лула да Силва также намерен обсудить возможность общей реакции БРИКС на тарифные меры США.

Отмечается, что бразильское руководство пытается добиться участия во встрече всех полноправных членов сообщества, в особенности лидеров России, Китая, Индии и ЮАР.

В Бразилиа при этом рассчитывают на поиск новых торговых партнеров, чтобы снизить воздействие американских пошлин на национальную экономику. В частности, вице-президент республики Жералду Алкмин совершил визит в Мексику и планирует посетить Индию в ближайшее время.

Ранее бразильская газета Valor Econômico сообщила, что работу по подготовке саммита БРИКС возглавляет главный советник президента страны Селсу Аморим.