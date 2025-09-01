Газета также пишет, что в случае реализации соглашения с Вашингтоном по пошлинам новая зависимость ФРГ и ЕС от Соединенных Штатов "значительно усилится по сравнению со старой зависимостью от России"

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Обещание Европейской комиссии (ЕК) о закупке американского топлива на сумму $750 млрд представляет собой политическую капитуляцию и объявление о банкротстве. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

По информации издания, соглашение по пошлинам, заключенное в конце июля между ЕС и США, является лучшим примером того, как оно вынуждает ЕС все больше и больше зависеть от американского газа, добываемого методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга). Обязательство европейцев закупить американское ископаемое топливо на сумму $750 млрд в течение следующих трех лет - это одновременно и политическая капитуляция, и экономическое заявление о банкротстве, отмечает газета. Уже в мае 2025 года американский СПГ был вдвое дороже российского трубопроводного газа.

Как отмечает газета, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен долгое время поддерживала очень теплые отношения с партией "Зеленых" в ФРГ. Они договорились о тесном сотрудничестве с США, а также о скорейшем прекращении поставок российских энергоносителей. Экономические реалии и даже интересы промышленности ФРГ играли лишь второстепенную роль, подчеркивает Berliner Zeitung.

Если соглашение по пошлинам будет реализовано по плану, оно будет означать полное доминирование США на европейских энергетических рынках, указывает газета. Германия и ЕС окажутся бессильными перед лицом американского шантажа, утверждает издание. Новая зависимость от США также значительно усилится по сравнению со старой зависимостью от России. Это приведет к значительному повышению цен со всеми вытекающими негативными последствиями для домохозяйств и промышленности, констатирует Berliner Zeitung.

ЕС, и Германия в частности, как замечается в материале, сами себя загнали в практически безвыходное положение. Газ, крайне необходимый источник энергии, особенно в периоды затишья, когда ветер слабый, а солнце не светит, становится средством давления для обеспечения американских интересов в Европе, пишет газета. Вероятно, вскоре это коснется и нефти, считает издание. Трамп или будущие администрации США будут прижимать европейцев к стенке, если они не выполнят обещанные закупки энергоносителей на сумму $750 млрд, резюмирует издание.

27 июля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% на примерно 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. Взамен комиссия пообещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.