Партия объемом 600 тыс. баррелей отправилась из порта Тартус

ДУБАЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Сирия осуществила первую за 14 лет официальную поставку нефти. Экспортная партия объемом 600 тыс. баррелей была отправлена из средиземноморского порта Тартус, сообщило сирийское государственное агентство SANA.

По словам представителя Министерства энергетики Сирии Рияда аль-Джубаси, покупателем стала международная торговая компания B Serve Energy. Транспортировка первой партии нефти осуществляется на танкере Nissos Christiana. Как отметил сирийский чиновник, поставка позволит определить степень работоспособности транспортных сетей, нефтяных хранилищ и портовой инфраструктуры.

Генеральный директор Сирийской компании по транспортировке нефти Маан Паша отметил, что текущий экспортный объем превышает внутренние потребности страны. По его словам, танкер был загружен нефтью, добытой на нескольких сирийских месторождениях, а также излишками, которые остались после переработки сырья на заводах в Баниясе и Хомсе. Глава компании не назвал конкретные месторождения. Большинство сирийских нефтяных ресурсов расположено на северо-востоке страны в районах, находящихся под контролем курдов.

До начала гражданской войны в 2011 году Сирия экспортировала около 380 тыс. баррелей нефти в сутки. Однако за годы конфликта энергетическая инфраструктура страны была разрушена, а международные санкции осложнили торговлю нефтью и газом.

В июне президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций в отношении Сирии. После этого несколько американских компаний начали подготовку к разведке и добыче углеводородов в стране. Кроме того, новое сирийское правительство и эмиратский логистический оператор DP World заключили соглашение на сумму $800 млн об управлении многофункциональным терминалом в порту Тартус. При президенте Башаре Асаде оператором порта была российская компания "СТГ Инжиниринг".