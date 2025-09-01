Профессор кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова также считает, что необходим фонд для поддержки научных мероприятий и программ по устойчивому развитию Арктики

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Создание аналога Арктического совета для стран БРИКС будет способствовать координации арктических стратегий и проектов объединения. Такое мнение выразил ТАСС в преддверии X Восточного экономического форума доктор экономических наук, профессор кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, директор Центра исследований экономических проблем развития Арктики Сергей Никоноров.

"Страны БРИКС имеют огромный потенциал развития арктического сотрудничества. Для дальнейшего развития арктических проектов этих стран необходимо создать на базе БРИКС совет, аналогичный Арктическому совету. Также необходимо создать фонд для поддержки научных мероприятий и программ по устойчивому развитию Арктики, а также международный банк устойчивого развития Арктики", - сказал Никоноров.

В частности, по его словам, бразильская концепция развития Арктики предполагает участие страны в арктических проектах как в многостороннем формате БРИКС, так и в качестве самостоятельного участника.

"Бразилия планирует уделять первостепенное внимание научным исследованиям в этой сфере, используя свой опыт антарктической политики и исследований. Регион представляет особую сферу научного интереса для бразильских исследователей в контексте изучения динамики Гольфстрима, влияющего на климат в Атлантике, а также вопросов морского регулирования", - отметил эксперт.

По мнению профессора, для России может быть полезен опыт Бразилии в организации водных бассейнов крупных рек Южной Америки, поскольку изменение климата в Арктике влияет на режим выпадения и количество осадков, что сказывается на режиме устьев рек в Арктическом регионе.

"Страна является экономическим игроком Арктики, экспортируя оборудование для глубоководной добычи нефти и газа в арктические государства. Кроме того, технологии спутникового мониторинга и связи, используемые Бразилией в Амазонии, аналогичны тем, что применяются в Арктике", - добавил Никоноров, отметив, что в 2023 году Бразилия направила первую исследовательскую экспедицию в Арктику.

Индия и Арктика

Никоноров напомнил, что в марте 2022 года национальное Министерство землеведения Индии представило арктическую политику под названием "Индия и Арктика: построение партнерства в интересах устойчивого развития". Документ определил шесть основных направлений арктической политики Индии, включающий науку, защиту климата и окружающей среды, экономическое и человеческое развитие, транспорт и связь, управление и международное сотрудничество, наращивание потенциала для повышения уровня взаимодействия с регионом.

"Один из пунктов стратегии подразумевает, в частности, строительство исследовательских судов, способных работать во льдах. Индия стремится активно участвовать в исследованиях, направленных на оценку полного потенциала Арктики, а также развивать сотрудничество с арктическими государствами в сфере устойчивого использования арктических ресурсов. Страна заинтересована в совместном использовании ресурсов в Арктике и имеет интерес к добыче различных минералов, таких как медь, фосфор, редкоземельных металлов и платины", - рассказал собеседник агентства.

Арктические проекты стран БРИКС

Китайская концепция развития Арктики основана на постоянном научном исследовании и познании Арктики, включает изучение морской среды и ее влияния на мировой климат, ресурсов и атмосферы региона, защиту экологической среды Арктики и реагирование на изменение климата.

"Конечная цель концепции - обеспечение устойчивого развития и освоения Арктики при соблюдении интересов всех заинтересованных сторон", - считает он.

Арктические инициативы отмечены у других стран - членов БРИКС - ЮАР, ОАЭ, Ирана, Эфиопии, Египта, Индонезии. Египет заинтересован в нивелировании угроз в области изменения климата и развитии возобновляемых источников энергии. В 2019 году сообщалось о концепции развития Арктики, предложенной группой архитекторов из Индонезии. Идея заключалась в создании специальных подводных лодок, которые будут восстанавливать ледники. По замыслу, подлодки должны собирать океанскую воду в Арктике, затем, поднявшись на поверхность, замораживать и "выпускать" через люк айсберг. При изготовлении шестиугольных айсбергов субмарина будет опреснять воду, чтобы льдины замораживались быстрее, однако в конце каждого цикла планируется возвращать выделенную соль в океан.

О ВЭФ

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.