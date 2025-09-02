Первые площадки МТОР планируется создать на территориях Амурской области, Еврейской автономной области, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, сообщил глава Минвостокразвития

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. География будущих резидентов международной территории опережающего развития (МТОР) существенно расширится по итогам переговоров на Восточном экономическом форуме. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Наиболее активны инвесторы из Китая, однако уверен, что по итогам переговоров на Восточном экономическом форуме география резидентов будущих МТОР существенно расширится", - сказал министр.

Чекунков отметил, что первые площадки МТОР планируется создать на территориях Амурской области, Еврейской автономной области, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев.

Закон о создании МТОР на Дальнем Востоке вступит в силу 1 января 2026 года. Для резидентов МТОР устанавливаются налоговые преференции по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет. Сроком на 10 лет устанавливается ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, в размере 0% для новых организаций, являющихся резидентами МТОР. На этот же период законом субъекта РФ может устанавливаться пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, зачисляемая в бюджеты регионов РФ.

