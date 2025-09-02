В павильоне Бурятии на ВЭФ представят виртуальный тур "Буддийская мандала Гунриг"

Как сообщила директор Национального музея республики Татьяна Бороноева, каждый желающий с помощью VR-очков сможет погрузиться в загадочный мир буддийской мандалы, созданной в начале XX века, рассмотреть мельчайшие детали композиции и глубже понять ее сакральное значение

УЛАН-УДЭ, 2 сентября. /ТАСС/. Участники и гости Восточного экономического форума (ВЭФ) смогут совершить виртуальный тур по легендарной скульптурной композиции "Буддийская мандала Гунриг" выдающегося бурятского художника, архитектора и скульптора Санжи-Цыбика Цыбикова. Об этом сообщила ТАСС директор Национального музея Республики Бурятия Татьяна Бороноева.

"Каждый год в дни Восточного экономического форума на выставке "Улица Дальнего Востока" мы представляем свою экспозицию. В этом году на юбилейном десятом форуме из Улан-Удэ во Владивосток привезли необычайный виртуальный тур "Буддийская мандала Гунриг" - каждый желающий с помощью VR-очков сможет погрузиться в загадочный мир буддийской мандалы, созданной в начале XX века, рассмотреть мельчайшие детали композиции и глубже понять ее сакральное значение", - сказала Бороноева.

Виртуальную 3D-мандалу создали сотрудники музея и талантливые молодые художники, дизайнеры, IT-специалисты Бурятии. Проект реализован благодаря победе в конкурсе "Креативный музей" Благотворительного фонда Владимира Потанина. Необычный тур, доступный каждому, - один из способов узнать больше о культуре буддизма в Бурятии, он особенно востребован у туристов, жителей других регионов.

"Мы попытались зайти за некую грань через современные технологии. Виртуальное путешествие дает возможность человеку заглянуть в тот мир, где происходит перерождение души. Ощутить атмосферу помогают звуки мантр, молитв, есть возможность узнать все про то или иное божество", - пояснила Бороноева. С виртуальным туром ознакомились несколько буддийских священнослужителей. Они одобрили проект, благодаря которому люди могут "прикоснуться" к сакральной буддийской культуре.

Сохранение буддийской культуры

Кроме тура "Буддийская мандала Гунриг", в павильоне Бурятии на ВЭФ можно будет увидеть порядка 30 картин, скульптур из металла, дерева, камня, стекла, а также предметы декоративно-прикладного искусства, ювелирные украшения. "Экспозиция называется "Байкал - Бурятия - Буддизм. Философия вечной души", она включает произведения бурятских мастеров, мы собрали их из частных коллекций, - отметила Бороноева. - Тему буддизма раскрывают предметы искусства в следующих формах: каноническое буддийское искусство, старобурятская живопись "Буряадзураг", произведения светских художников, изображающие религиозные обряды или религиозные объекты".

Сохранение уникальных предметов буддийской культуры - одна из важных задач Национального музея Бурятии. Республика является центром буддизма в России, недалеко от Улан-Удэ расположен Иволгинский дацан - именно там находится резиденция верховного иерарха буддистов РФ - Пандито Хамбо ламы, а также единственный в России Буддийский университет "Даши Чойнхорлин" имени Дамба Даржа Заяева - его представители заинтересованы в сохранении памятников буддийской культуры. Вместе со специалистами 15 музеев из 11 регионов России они стали участниками первого музейно-образовательного интенсива культурно-образовательного проекта "Школа изучения, реставрации и консервации памятников буддизма России", который прошел в Улан-Удэ с 18 по 22 августа 2025 года.

"В прошлом году эта идея обрела единомышленников в лице наших партнеров - Государственного Эрмитажа и Восточно-Сибирского государственного института культуры, - сказала Бороноева. - Спустя год благодаря Фонду содействия буддийскому образованию и исследованиям проект смог реализоваться. Надеемся, что это только начало и в будущем на его основе будет создана единая профессиональная платформа для обсуждения и актуализации буддийского наследия России".

В фондах Национального музея Республики Бурятия хранится 8 тыс. буддийских памятников, из них 1,5 тыс. нуждаются в реставрации и консервации, в Этнографическом музее народов Забайкалья хранится около 600 таких экспонатов и 400 нужно реставрировать, в Кяхтинском краеведческом музее имени академика В. А. Обручева насчитывается 1,2 тыс. предметов буддийского искусства, 100 нуждается в экстренной консервации.

О форуме

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.