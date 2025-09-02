РФ и Китай также согласовали увеличение годового контингента разрешений на двусторонние перевозки грузов для российской стороны

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Рост грузооборота автомобильным транспортом между Россией и Китаем в I квартале 2025 года составил 57%, говорится в материалах Минтранса РФ о сотрудничестве с КНР.

"С 2023 года наблюдается рост грузооборота автомобильным транспортом между Россией и Китаем. В 2024 году объем грузоперевозок вырос в 2,3 раза по сравнению с 2023 годом и составил 5,7 млн тонн. В I квартале 2025 года рост составил 57%", - отметили в министерстве.

Также РФ и Китай согласовали увеличение годового контингента разрешений на двусторонние перевозки грузов для российской стороны и договорились о возможности обмена дополнительными разрешениями, если их будет недостаточно к концу 2025 года.