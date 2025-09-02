При этом президент Туркмении Сердар Бердымухамедов особо выделил транскаспийский и прикаспийские маршруты

АШХАБАД, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, выступая на расширенном заседании ШОС+ в понедельник, заявил, что его страна готова к диалогу об использовании порта Туркменбаши в интересах Шанхайской организации сотрудничества. Полный текст его выступления опубликовало государственное информационное агентство TDH.

Он особо отметил перспективу сотрудничества в развитии транспортных маршрутов. По мнению Бердымухамедова, страны ШОС и Туркмения призваны стать ключевыми звеньями в выстраивании логистической магистрали по линиям Восток - Запад и Север - Юг. При этом он особо выделил транскаспийский и прикаспийские маршруты.

"Важнейший аспект - это благоприятный политико-правовой климат для перевозок на Каспийском море, что открывает хорошие перспективы участия в торговой и экономической деятельности на Каспии государств Шанхайской организации.<...> В этой связи хотел бы привлечь ваше внимание к возможностям Международного морского порта Туркменбаши. Мы готовы к практическому диалогу об использовании этого многофункционального терминала в интересах Шанхайской организации сотрудничества", - заявил президент Туркмении.

Кроме того, Бердымухамедов назвал уместным инициирование сотрудничества в судостроении. "Многие страны ШОС имеют серьезные производственные мощности и богатый опыт в этой сфере, - сказал он. - Туркменистан также активно развивает национальное судостроение, и я полагаю, что партнерство в данной отрасли может принести ощутимые взаимные выгоды".

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие руководители более чем 20 государств, в том числе президент РФ Владимир Путин, и представители 10 международных организаций. По итогам саммита подписано 15 новых документов о сотрудничестве.