Миллер: подписан меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2"

Проект позволит поставлять из России в Монголию 50 млрд кубометров газа ежегодно

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток". Об этом заявил журналистам глава Газпрома Алексей Миллер.

"На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран - России, Китая и Монголии, сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток". Этот проект позволит поставлять из России транзитом в Монголию 50 млрд кубометров газа в год", - сказал Миллер.