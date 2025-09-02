На этом посту он сменил Евгения Дитриха, который руководил компанией с ноября 2020 года

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Акционеры Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) приняли решение о смене генерального директора - компанию возглавил Михаил Парнев, сообщила компания. До этого он занимал пост заместителя главы ГТЛК.

Парнев сменил Евгения Дитриха, который руководил компанией с ноября 2020 года.

Парнев избран на должность гендиректора ГТЛК сроком на 5 лет. В компании рассчитывают, что его приход позволит обеспечить дальнейшее развитие ГТЛК в части реализации государственных задач и масштабных проектов, диверсификации основных направлений деятельности, роста показателей бизнеса и увеличения доли на рынке.

"Цель - создать крупнейшую лизинговую компанию не только в транспортных сегментах, но и в инфраструктуре, недвижимости, станкостроении, а также других отраслях", - приводятся в сообщении слова Парнева.

Парнев занимал руководящие должности в ГТК "Россия", авиакомпании "Руслан-эйр", Минтрансе, Ространснадзоре, Росавиации, Федеральной аэронавигационной службе.

С 2020 года работал генеральным директором авиакомпании "Сириус-аэро", в 2022 году возглавил авиакомпанию "Русджет". С декабря 2023 года работал заместителем генерального директора ГТЛК.