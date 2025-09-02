Глава госкорпорации "ВЭБ.РФ" отметил, что на этом этапе нужно особенно сконцентрироваться на развитии крупнейших проектов

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Инвестиционное сотрудничество России и Китая будет развиваться, заявил глава госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов по итогам российско-китайских переговоров в Пекине.

"Между Москвой и Пекином серьезное инвестиционное сотрудничество. Сегодня было объявлено о подписании нескольких десятков документов. Это сотрудничество будет развиваться. На этом этапе нужно особенно сконцентрироваться на развитии крупнейших проектов", - сказал Шувалов.

Он отметил, что между кредитными организациями КНР и ВЭБ.РФ установились хорошие контакты.

"Мы совместно финансируем проекты на несколько триллионов рублей от Северо-Запада до Дальнего Востока. Сейчас наша делегация будет перемещаться в Восточный экономический форум. Несколько таких объектов, по газохимии в том числе, мы посмотрим", - добавил Шувалов.