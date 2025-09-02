Динамику отметили на фоне заявлений главы компании Алексея Миллера о договоренностях с китайской CNPC

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Стоимость акций "Газпрома" на утренней торговой сессии Московской биржи росла более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне заявлений главы компании Алексея Миллера о договоренностях с китайской CNPC (КННК).

По данным на 07:35 мск, бумаги "Газпрома" росли на 0,94%, до 136,18 рубля. Затем акции ускорили рост и в максимуме поднимались на 1,11%, до 136,41 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 07:47 мск. К 08:01 мск акции росли на 0,76%, до 135,93 рубля за бумагу.

Как заявил Миллер, "Газпром" и китайская CNPC (КННК) подписали документы об увеличении поставок газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" с 38 млрд куб. м газа в год до 44 млрд куб. м. Также подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток".