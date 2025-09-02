Все направления, которые планировались к реализации в рамках Федеральной космической программы на период до 2036 года, заложены в полном объеме в нацпроект "Космос", отметил первый вице-премьер

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Разработка в РФ отдельной федеральной космической программы не ведется, все направления, которые планировалось реализовать в рамках программы до 2036 года, заложены в новый нацпроект "Космос", сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Все направления, которые планировались к реализации в рамках Федеральной космической программы на период до 2036 года, в настоящее время "погружены" в полном объеме в национальный проект "Космос" и входящие в его состав федеральные проекты. Отдельной федеральной космической программы не будет", - отметил он.

Работы по реализации нацпроекта по освоению космического пространства планируется начать 1 января 2026 года, заявлял ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Национальный проект "Развитие космической деятельности Российской Федерации" был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в начале июня. Его цель - становление технологически независимой и глобально конкурентоспособной космической отрасли, формирующей новые рынки в перспективных технологиях и сервисах. В рамках нацпроекта планируется запустить 1 118 спутников связи и дистанционного зондирования Земли.

В состав нацпроекта вошли восемь федеральных проектов, в том числе "Космическая наука", "Космический атом", "Производственно-технологическая система" и "Связь и наблюдение за Землей". До 2036 года на нацпроект планируется выделить около 4,4 трлн рублей бюджетных средств - 1,7 трлн рублей будут выделены в ближайшие шесть лет.

