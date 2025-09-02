Сбер: число кибератак со стороны Украины на РФ с 2022 года выросло в семь раз

По словам зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, недавние случаи с атаками на крупные российские компании подтвердили угрозу

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Число кибератак со стороны Украины на Россию с февраля 2022 года выросло в семь раз, атаки на крупные российские компании продолжаются. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ВЭФ сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Киберпространство превратилось в альтернативное поле боя. Число кибератак со стороны Украины на Россию с февраля 2022 года выросло в семь раз, а недавние случаи с атаками на крупные российские компании подтвердили угрозу", - отметил он.

При этом, по словам зампред правления, подобные тенденции видятся и в других мировых вооруженных конфликтах. "Это значит, что нашему государству и бизнесу необходимо активнее действовать в сфере обеспечения безопасности, консолидировать усилия, делиться технологиями, опытом", - заключил он.

