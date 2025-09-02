Подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток", заявил журналистам в Пекине глава "Газпрома" Алексей Миллер.

ТАСС собрал основное, что известно о договоренности.

О меморандуме

Миллер сообщил о подписании в Пекине юридически обязывающего меморандума о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток".

Он отметил, что это станет самым крупным и капиталоемким проектом в газовой отрасли в мире.

По словам Миллера, сейчас будут обсуждаться и уточнять вопросы, связанные с финансированием строительства газопровода, а также коммерческие условия поставок.

Договоренность по "Силе Сибири - 2" рассчитана на 30 лет, цена поставок будет ниже, чем для Европы.

Увеличение поставок

По словам Миллера, "Газпром" и китайская CNPC подписали документы об увеличении поставок газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" с 38 млрд куб. м газа в год до 44 млрд куб. м.

Также объем поставок по проекту "Дальневосточный маршрут" будет увеличен с нынешних 10 млрд куб. м в год до 12 млрд куб. м в год.

Реакция рынка

Стоимость акций "Газпрома" на утренней торговой сессии Московской биржи росла более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов после заявлений Миллера.

По данным на 07:35 мск, бумаги "Газпрома" росли на 0,94%, до 136,18 рубля. Затем акции ускорили рост и в максимуме поднимались на 1,11%, до 136,41 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 07:47 мск. К 08:01 мск акции росли на 0,76%, до 135,93 за бумагу.

О проекте