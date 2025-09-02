"Известия": решение о прекращении полетов "Ангары" пока не приняли

Более половины авиапарка компании эксплуатируют с отступлениями от обязательных требований по поддержанию летной годности, пишет издание со ссылкой на письмо руководителя Ространснадзора в Росавиацию

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Ространснадзор выявил нарушения, касающиеся летной работы и технического обслуживания, у авиакомпании "Ангара" после катастрофы Ан-24 вблизи Тынды, однако решение по аннулированию сертификата эксплуатанта еще не принято, пишут "Известия".

В процессе контрольных мероприятий были выявлены многочисленные случаи выполнения полетов на воздушных судах без необходимого технического обслуживания и несвоевременной замены компонентов с ограниченным ресурсом, пишет издание со ссылкой на письмо руководителя Ространснадзора в Росавиацию. Там отмечается, что более половины авиапарка компании эксплуатируется с отступлениями от обязательных требований по поддержанию летной годности.

В Росавиации газете заявили, что решение по аннулированию сертификата эксплуатанта еще не принято. Анализ работы перевозчика продолжается. "Ангара" выполняет рейсы. Руководству авиакомпании даны рекомендации по повышению уровня безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.

30 июля Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании на техническое обслуживание воздушных судов, после чего "Ангара" заявила, что продолжит выполнять полеты, но вынуждена отменить часть рейсов, а некоторые рейсы будут задержаны. Позднее 20 августа Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра авиакомпании (АУЦ) "Ангара".