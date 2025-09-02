Завершить сертификацию планируют в марте 2027 года, указал министр промышленности и торговли России

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА /Свердловская область/, 2 сентября. / ТАСС/. Освоение производства высокоскоростного поезда на "Уральских локомотивах" идет в соответствии с графиком, оснований предполагать отставание нет. Так, девять основных узлов для подвижного состава уже проходят испытания, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

"Девять основных, самых ответственных узла у нас готовы, проходят испытания, еще порядка 30 важных узлов сейчас уже проавансированы. "Синара" выполнила соответствующие авансы, и работы идут, мы не переживаем, пока мы находимся в графике", - сказал он во время рабочей поездки в Екатеринбург.

Он отметил, что завершить сертификацию планируется в марте 2027 года и летом 2027 года передать два головных поезда в РЖД для сертификационных испытаний.

"Поставщики из ЕВРАЗа уже приступили к производству рельс специальных, которые будут использоваться на ВСМ", - добавил Алиханов.

Ранее "Российские железные дороги" (РЖД) подписали контракт с "Уральскими локомотивами" (входит в СТМ) объемом 12 млрд рублей на изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для первой в РФ ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Электропоезд будет состоять из восьми вагонов с возможностью соединения двух составов, также в нем прорабатываются четыре класса обслуживания. Максимальная достигаемая скорость поезда 400 км в час, а скорость в эксплуатации - 360 км в час.

Завод "Уральские локомотивы" (входит в холдинг "Синара - транспортные машины") - одно из ведущих машиностроительных предприятий в сфере создания и технического обслуживания тягового и моторвагонного подвижного состава. Расположен в Верхней Пышме Свердловской области. Предприятие специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании тягового подвижного состава нового поколения, создает технику для пассажирских и грузовых перевозок.