Общие инвестиции в создание производства превысили 1,2 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Бумажная фабрика "Коммунар" запустила в Ленобласти первое в России производство бумаги-основы для кальки, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда развития промышленности (ФРП).

"В Ленинградской области заемщик ФРП наладил первое в РФ производство бумаги-основы для кальки", - говорится в сообщении.

Также фабрика наладила выпуск декоративной импрегнированной бумаги-основы, используемой при изготовлении мебельных плит и ламинированной фанеры.

Общие инвестиции в создание нового производства превысили 1,2 млрд рублей, из которых 800 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности в виде льготного займа по флагманской программе "Проекты развития". Инвестиции были направлены на комплексную модернизацию производственных и энергетических мощностей. Всего на предприятии было установлено 70 единиц нового высокотехнологичного оборудования. Благодаря этому фабрика впервые получила возможность производить бумагу с плотностью ниже 25 г/кв. м - ранее минимальной для предприятия. Это открывает новые перспективы: например, вскоре планируется наладить выпуск композитной бумаги 18 г/ кв. м.

"Наша ключевая стратегическая цель - импортозамещение европейского бумажного сырья. Так, мы первыми в России наладили выпуск специальной бумаги глассин для последующего изготовления кальки. Кроме того, мы разработали бумагу для импрегнирования, особенности технологии производства которой позволяют поставлять ее на рынок дешевле продукции конкурентов", - рассказал генеральный директор АО "Бумажная фабрика "Коммунар" Илья Шевелев.

Особо тонкая бумага глассин - бумажная основа, востребованная в этикеточном производстве и полиграфии. Фабрика планирует выпускать до 300 тонн глассина для кальки в год. Ранее в России такую бумагу не изготавливали, а поставляли из стран Европы.