Агентства договорились о взаимном доступе к новостным лентам на китайском, русском и английском языках

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Агентство ТАСС и китайское информационное агентство Xinhua приняли стратегию развития сотрудничества на 2026-2030 годы. Соответствующий документ был подписан генеральными директорами двух агентств Андреем Кондрашовым и Фу Хуа.

"Отношения между Россией и Китаем по праву носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, и теперь мы можем официально подтвердить, что и отношения ТАСС и Xinhua носят по-настоящему стратегический характер", - сказал Андрей Кондрашов.

ТАСС и Xinhua договорились о взаимном доступе к новостным лентам на китайском, русском и английском языках. Закреплена договоренность о развитии сотрудничества в области экономической информации и искусственного интеллекта путем реализации совместных проектов и выработки общих положений об использовании ИИ в редакционной работе. Соглашение включает в том числе возможность обмена фото- и видеоматериалами. Помимо этого, стороны согласились развивать сотрудничество по линии соцсетей.

Агентства, говорится в документе, будут совместно содействовать развитию международных информационных объединений, включая Организацию информационных агентств стран Азии и Тихого океана, Форум СМИ и аналитических центров глобального Юга, а также Всемирный медиасаммит. Также стороны готовы сотрудничать в рамках учрежденной агентством ТАСС совместно с АНО "Диалог - регионы" Международной ассоциации по проверке фактов (Global Fact-Checking Network, GFCN).

ТАСС и Xinhua в целях расширения обмена опытом в области журналистики, маркетинга и новых медийных технологий будут продолжать обмен делегациями, закреплено в соглашении.

Соглашение между ТАСС и Xinhua подписано в Пекине в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай.