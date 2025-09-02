Ведется работа по созданию приграничной инфраструктуры и пункта пропуска, отметил Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Грузопассажирское сообщение между Россией и Китаем на острове Большой Уссурийский планируется запустить в 2028 году. Об этом сообщает пресс-служба главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.

"Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что грузопассажирское сообщение между двумя странами планируется запустить в 2028 году. Сейчас ведется работа по созданию приграничной инфраструктуры и пункта пропуска", - говорится в сообщении.

Остров также рассматривается для создания пилотной российско-китайской зоны международного сотрудничества, сообщил он.

"Как отметил глава Минвостокразвития, на Большом Уссурийском планируется развивать не только туризм, но и трансграничное промышленное сотрудничество. Остров станет местом проведения международных выставок и конференций. Рассматривается вопрос создания пилотной российско-китайской зоны международного сотрудничества", - говорится в сообщении.

В новость внесена правка (13:04 мск) - передается с исправлением формулировки в лиде, верно - сообщает пресс-служба главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.