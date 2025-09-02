Средства профинансируют 16 проектов с общим объемом инвестиций более 3,8 млрд рублей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Московской области (ФРП МО) предоставил предприятиям региона льготные займы на сумму свыше 1 млрд рублей с начала года. Средства предназначены для финансирования 16 проектов с общим объемом инвестиций более 3,8 млрд рублей, об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"С начала текущего года ФРП МО направил предпринимателям региона более 1,1 млрд рублей поддержки. Эти средства предназначены для финансирования 16 инвестпроектов, общий объем вложений в них превысит 3,8 млрд рублей. Реализация этих проектов создаст в Подмосковье более 400 новых рабочих мест. Кроме того, фонд выдал бизнесу гранты на сумму 350 млн рублей для частичной компенсации расходов по инвестиционным кредитам", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

Отмечается, что подмосковные компании могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам - от 0,5% до 5% годовых на срок до семи лет.

В пресс-службе рассказали, что, в частности, производитель ковровых изделий "Роялтафт" в Дмитровском округе получил льготный заем на 100 млн рублей. Средства будут направлены на покупку оборудования, которое позволит увеличить выпуск ковровых изделий до 4,3 млн кв. м ежегодно. Проект планируют реализовать до конца года.