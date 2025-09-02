ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Россия в будущем может начать сотрудничество в атомной сфере с Соединенными Штатами на объектах в Словакии. Вероятность этого в разговоре со словацким премьер-министром Робертом Фицо допустил президент РФ Владимир Путин, отметив, что российская госкорпорация "Росатом" уже давно является надежным партнером для словацких коллег.

Российский лидер упомянул, что уже поднимал, пусть и косвенно, с американскими коллегами вопрос возможного сотрудничества на Запорожской АЭС. При этом Путин сделал оговорку, что касается это, в целом, и украинской стороны.

"Мы можем даже втроем на Запорожской атомной электростанции поработать. Это как бы Словакии не касается, - пояснил глава государства, - но это предпосылка для того, чтобы нам осуществить совместные проекты и на словацком рынке". "Хотя наша компания "Росатом" является хорошим, надежным партнером для наших коллег в Словакии", - добавил Путин.