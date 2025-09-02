Фицо Словакия проголосует против плана ЕС по отказу от энергоносителей из РФ

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна будет голосовать против принятия Еврокомиссией плана, предполагающего поэтапный отказ от российских энергоносителей к 2027 году.

"Вы, наверное, знаете о решении Еврокомиссии относительно <...> остановки транспортировки газа и нефти [из РФ] с 2027 года. Мы будем голосовать против этого решения в Евросоюзе", - сказал Фицо на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

Он выразил уверенность, что к 1 января 2028 г., когда, по планам Брюсселя, вступит жесткий запрет на закупки газа и нефти РФ, "многое может измениться" и эта мера не будет действовать, потому что "нанесет большой вред" европейским странам.