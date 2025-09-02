Фирма продолжает модернизацию существующих цехов и строит новые, сообщил исполнительный директор компании Владимир Гречкин

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Инвестиционная программа с учетом возведения новых цехов и модернизации производств новосибирской фармацевтической компании "ПФК Обновление" (Renewal), одной из крупнейших в РФ, оценивается в 3,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор компании Владимир Гречкин.

"Инвестиционная программа в этом году достаточно большая. Если брать в целом инвестпрограмму, это порядка 3,5 млрд рублей", - сказал Гречкин.

Как уточнил собеседник агентства, в стадии полной строительной готовности цех №8, где планируется изготавливать жидкие лекарственные средства в стекле, которые демонстрируют нестабильность в пластике. В октябре-ноябре компания планирует пройти лицензирование, начало выпуска продукции ожидается в декабре этого года. В числе средств, планируемых к выпуску - Диклофенак, Пиридоксин, Цитоколин и другие. Также в стадии строительства крупный цех №7, добавил Гречкин.

Кроме того, фирма продолжает модернизацию существующих цехов, в частности, площадки в рабочем поселке Сузун Новосибирской области. "В этом году там буквально построили новый участок для сыпучих лекарственных средств и антисептиков", - пояснил исполнительный директор.

Renewal - один из крупнейших в РФ производителей лекарственных средств, занимающий от 2% до 85% российского рынка в зависимости от фармацевтического кластера. Производственно-исследовательский комплекс расположен в Новосибирске и рабочем поселке Сузун. Компания с 1997 года занимается разработкой и производством лекарственных препаратов. В лекарственный портфель компании входят препараты в разных формах, включая анальгетики, антисептики, спазмолитики, кардиопрепараты, антибиотики, инъекционные растворы и препараты лор-группы.

По итогам 2024 года фармкомпания увеличила общий объем производства препаратов до 206 млн упаковок, прирост к предыдущему году составил 21%.