РФ и КНР создадут в ДФО агропарки для производства экологически чистой продукции

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай создадут на Дальнем Востоке агропарки для производства экологически чистой продукции. Об этом сообщила пресс-служба главы Минвостокразвития.

"Россия и Китай договорились о совместном развитии сельского хозяйства. Меморандум о сотрудничестве в ходе визита президента России Владимира Путина в Китайскую Народную Республику подписан между Минвостокразвития России и Министерством сельского хозяйства и сельских дел КНР", - говорится в сообщении.

Так, планируется создать на Дальнем Востоке российско-китайские пилотные и демонстрационные зоны сельскохозяйственного сотрудничества. "Речь идет о строительстве комплексных агропарков, включающих ключевые этапы промышленной цепочки: производство, переработку, хранение и реализацию экологически чистой сельскохозяйственной продукции", - пояснили в министерстве.

По словам главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова, новый формат сотрудничества направлен на создание и развитие кооперационных связей, повышение эффективности инвестиций, увеличение товарооборота, а также внедрение передовых и инновационных сельскохозяйственных технологий.

Для совместных проектов планируется использовать как действующие, так и новые механизмы поддержки проектов - в том числе формируемые на Дальнем Востоке международные территории опережающего развития.