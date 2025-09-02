Миллер: Европа не осознает масштаба проблемы с закачкой газа в ПХГ

Времени что-то исправить остается все меньше, указал глава "Газпрома"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Европа не осознает масштаба проблемы с закачкой газа в подземные хранилища к предстоящему отопительному сезону, а времени что-то исправить остается все меньше.

"В Европе, похоже, до сих пор не осознают масштаба проблемы с закачкой газа в ПХГ. Текущая динамика закачки говорит о том, что отдельным странам Европы будет сложно достичь целевого показателя - 90% заполненности ПХГ", - приводятся его слова в сообщении "Газпрома". По его словам, это создает серьезные риски дефицита газа в случае резких или продолжительных холодов.

"Как известно, сезон отбора газа из хранилищ Европе нередко приходится начинать уже в первой половине октября. Времени для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, остается все меньше", - подчеркнул Миллер, обратив внимание, в частности, на проблему регионального газового баланса в Прибалтике.