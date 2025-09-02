Программа стартует 8 октября в 20 пилотных регионах страны

МОСКВА, 2 сентября./ТАСС/. В центрах "Мой бизнес" начался прием заявок на участие в федеральной программе "Серебряный старт", направленной на развитие предпринимательского потенциала граждан старшего возраста, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РФ.

Программа реализуется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика" и предусматривает комплексную поддержку, включая образовательные модули, а также грантовое финансирование бизнес-проектов.

По данным ведомства, в мире насчитывается 600 млн человек старше 60 лет, а к 2050 году их число достигнет 2,1 млрд. В России 43,8 млн граждан старше 55 лет - это 30% населения страны.

"Важно отметить, что современное старшее поколение кардинально отличается от предыдущих: сегодняшние 60-летние значительно активнее, здоровее, более целеустремленные, чем их сверстники 20-30 лет назад. Мы сознательно уходим от устаревшей модели, где люди в этом возрасте просто "доживали", к принципиально новой парадигме - модели активного долголетия, включающей социальную, культурную и, что крайне важно, экономическую деятельность", - сказала заместитель главы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.

Она отметила, что в этих условиях "Серебряный старт" становится стратегическим проектом, решающим сразу несколько государственных задач: вовлечение опытных специалистов в экономическую деятельность, создание новых рабочих мест. Для граждан старшего поколения это возможность превратить профессиональный опыт в успешный бизнес при полноценной государственной поддержке.

Программа стартует 8 октября 2025 года в 20 пилотных регионах страны, включая Архангельскую, Владимирскую, Волгоградскую, Кемеровскую, Курскую, Ленинградскую, Омскую, Псковскую, Самарскую, Саратовскую, Томскую, Тульскую области, Красноярский край, республики Алтай, Башкортостан, Карелия, Крым, Марий Эл, Саха (Якутия) и Чувашскую Республику.