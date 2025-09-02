По всей России более четверти новостроек располагают школами (28%) и детсадами (30,3%)

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Калининградская и Нижегородская области, а также Республика Татарстан стали лидерами среди регионов России по обеспеченности новых жилых комплексов (ЖК) школами и детскими садами - они есть более чем у 49% новостроек. Об этом говорится в исследовании сервиса Сбербанка "Домклик".

"Лидерами по обеспеченности новых жилых комплексов школами являются Калининградская (53,2%) и Нижегородская области (52,5%), Республика Татарстан (49,3%). <...> Детских садов больше всего в новостройках Татарстана (55,8%), Нижегородской (53,2%), Калининградской (50,6%) областей", - отмечается в материалах.

По всей России более четверти новостроек располагают школами (28%) и детсадами (30,3%). Общероссийскому тренду следуют ЖК Москвы, которые обеспечены такими объектами на 30,7% и 33,5% соответственно и Санкт-Петербурга - на 24,2% и 27,3%.

Лидером с точки зрения комплексного инфраструктурного наполнения новых ЖК является Приморский край. Наличие объектов всех категорий здесь выше общероссийского уровня: школы и детские сады есть у 38% новых ЖК, более 60% обеспечены игровыми и спортивными площадками. Кроме того, жилые комплексы региона стали лидерами по наличию охраны - 42,3% и огороженной территории - 39%.

Самым обеспеченным с точки зрения наличия школ и детсадов стало новое жилье эконом-класса: 48,1% комплексов имеют дошкольные и среднеобразовательные учреждения. Среди комплексов комфорт-класса такие объекты есть у 36,9% новостроек, бизнес-класса - 23%, элитных лотов - 23,9%. Отмечается, что за январь-август 2025 года 35% ипотечных кредитов на новостройки было взято на покупку квартир в ЖК, обеспеченных школами и дошкольными учреждениями.

Как сообщалось ранее, с 2025 года комплексное развитие территорий (КРТ) должно сопровождаться возведением застройщиками социальной инфраструктуры, в том числе школ, больниц и детсадов.