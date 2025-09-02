Титов: турпоток из РФ в КНР вырастет до рекордных значений после отмены виз

По словам сопредседателя российской части РККДМР, число россиян, посещающих Китай, ежегодно увеличивается

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Число туристов из России, посещающих Китай, достигнет рекордных значений после отмены властями КНР визового режима. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что китайские власти с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.

"Поток россиян, посещающих Китай, растет с каждым годом. В прошлом году это было почти 1,9 млн человек. Более миллиона туристов, остальные - с деловыми целями. В первом полугодии турпоток снова стремительно вырос - более чем на 40% в годовом выражении. Готов поспорить, что после отмены виз нас ждут новые рекорды. И это прекрасно", - отметил спецпредставитель президента РФ.

Титов указал, что для граждан Китая, въезжающих в Россию, будет действовать аналогичный порядок.

Спецпредставитель президента РФ также сообщил, что в Российско-китайском комитете дружбы, мира и развития неоднократно предлагали ввести такую меру, поскольку "она напрашивалась сама собой". "РККДМР как раз работает над тем, чтобы простые люди в наших двух странах ближе узнавали друг друга. Теперь делать это будет еще легче и продуктивнее", - добавил он.