ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Чем жестче давят на Россию и Китай извне, тем эффективнее их взаимодействие и более явным становится его безальтернативность. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев телеканалу "Россия-1".

Лихачев отметил, что "сама жизнь" предлагает России и Китаю новые решения в сфере атомной энергетики. "В этом смысле работа на Северном морском пути, кооперация по созданию плавучих атомных электростанций - все это уже не планы, сегодня это реализуемые проекты. Чем жестче давят на нас снаружи, тем эффективнее наше взаимодействие. Я бы сказал, тем более явным является его безальтернативность", - сказал он.