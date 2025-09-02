Axios: президент Мексики заявила, что отказалась подчиняться США

В своем обращении Клаудия Шейнбаум отметила, что Мехико не одинок в реакции на введенные администрацией Трампа торговые пошлины

МЕХИКО, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что готова заключить соглашение о безопасности с США, чтобы избежать пошлин, но без подчинения. Об этом сообщил портал Axios.

"Мы ясно дали понять, что в основе этого понимания (партнерства между Мексикой и США - прим. ТАСС) лежат общая ответственность, взаимное доверие, уважение суверенитета и территориальности, а также сотрудничество без подчинения", - приводит портал слова Шейнбаум.

В своем обращении она отметила, что Мексика не одинока в реакции на новые торговые пошлины, введенные администрацией Трампа.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп тайно подписал директиву Пентагону о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Комментируя эту информацию, Шейнбаум заявила, что мексиканские власти не допустят присутствия американских военных для проведения операций против наркокартелей на территории своей страны. По ее словам, США не будут направлять военных в Мексику.